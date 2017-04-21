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В Беларуси сегодня день поминовения усопших
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25 Апреля 2017 09:00

В Беларуси сегодня день поминовения усопших

Радуница - официальный выходной в нашей стране, чтобы люди могли посетить могилы предков. На девятый день после Пасхи радостной вестью о воскресении православные делятся с умершими родственниками. С утра во всех храмах страны служат особые панихиды.

После заупокойных богослужений прихожане отправляются на кладбища. Для того чтобы не перегружать трафик на дорогах, в крупных городах на маршруты выведут дополнительный общественный транспорт. А ГАИ корректирует маршруты движения у Северного и Михановичского кладбищ.

  

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