В Беларуси сегодня - День памяти жертв холокоста

2 Марта 2017 07:17

75 лет назад состоялся один из самых массовых погромов минского гетто. За один день было уничтожено более пяти тысяч человек. В годы войны в белорусскую столицу были свезены евреи из Германии, Австрии, Польши, Чехословакии. Большинство жертв того погрома покоятся на месте мемориала "Яма".

До мартовского погрома в Минске прошли две акции массового уничтожения еврейского населения. 20 тысяч человек были убиты во время ноябрьских нацистских операций. Кроме местных, уничтожали евреев из Западной Европы, которых доставляли в Минск эшелонами. В 1942 году третий погром был спланированным и продуманным. Проходил после Ванзейской конференции, которая состоялась в Берлине и на которой и был выработан точный план реализации окончательного решения еврейского вопроса. Ни один из 11 миллионов евреев Европы не должен остаться живым. Только на территории Беларуси было уничтожено от 600 до 800 тысяч человек. Окончательная и точная цифра не известна и сегодня.

Кузьма Козак, историк: "Сказывалась политика или культура убийства, которая в большей степени, как мне кажется, определена позицией Гимлера, который был в Минске в августе 41 года. И после чего убили психических больных в Новинках, после чего перестали кормить и обслуживать медицинским обслуживанием военнопленных в Масюковщине".

Минское гетто было одним из самых крупных на территории Европы. В него входили 39 улиц с центром на Юбилейной площади. По периметру гетто было ограждено колючей проволокой. С каждым погромом круг сужался. Людей становилось меньше. Живых переселяли с места на место.

До марта 1942, помня предыдущие погромы, во многих домах минского гетто были созданы так называемые малины. Благодаря тайникам на чердаках и в подвалах, удалось спасти тысячи людей.

Улицу Сухую узники гетто называли дорогой смерти. По ней на еврейские кладбище отвозили умерших. Здесь было вырыто четыре котлована, где похоронены 5 с половиной тысяч человек. Однако всех убитых спрятать здесь было невозможно.

Котлован на пересечении современных улиц Заславской и Мельникайте был еще до начала Великой Отечественной. Находился он за пределами минского гетто. Однако именно здесь были уничтожены тысячи людей во время одного из самых крупных нацистских погромов второго марта 1942 года. После трагедии песчаный карьер минчане стали называть Ямой.

Многих сюда скидывали еще живыми, в том числе детей из детского дома, которых привели к котловану вместе с директором и воспитателями. А в 1947-ом здесь появился первый в СССР памятник уничтоженным евреям. Черный обелиск устанавливали на пожертвования узников гетто и свидетелей той трагедии. Текст на идише поэта Хаима Мальтинского, человека который потерял здесь своих родных. Обелиск и теперь здесь, хотя в 2000 году появился бронзовый мемориал жертвам холокоста.