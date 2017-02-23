В Беларуси сегодня 4 миллиона 427 тысяч мужчин

23 Февраля 2017 12:01

К празднику, Национальный статистический комитет рассказал - кто же он - современный белорус. В нашей стране сегодня 4 миллиона 427 тысяч мужчин, это 46 с половиной процентов всего населения. Сильная половина человечества постепенно прирастает. В прошлом году и в начале этого из роддомов забрали на 18 тысяч мальчиков больше, чем в 2015-ом.

Еще один интересный факт – более 20 процентов всех мужчин – или каждый пятый – живет в столице. Больше всего повезло женщинам Минской области. Далее – Гомельский регион и Брестский. На последнем месте – Гродненский регион, здесь проживает всего 11% мужчин.

А среднестатистическому белорусу сегодня 37 лет, женился он 10 лет назад. В половине случаев он работает в экономической сфере, чаще всего это промышленность, строительство и транспорт.