В Беларуси решительно осуждают теракт в Лондоне

23 Марта 2017 15:04

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси. Наша страна выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ситуация в Лондоне остается напряженной. СМИ сообщают об эвакуации знаменитого небоскреба Мэри-Экс. По данным таблоида The Sun, этим утром в полицию поступил сигнал о задымлении в подвале. Здание было эвакуировано, причина пока непонятна. Между тем задержаны восемь подозреваемых в атаке на Вестминстерском мосту. Уже известно, что нападавший родился в Британии и привлекал внимание контрразведки. В последнее время подозрений не вызывал. Вечером в Лондоне пройдет акция в память о жертвах теракта.