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В Беларуси разработали технологию производства безглютенового хлеба
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3 Января 2017 08:08

В Беларуси разработали технологию производства безглютенового хлеба

Новинки для здорового питания придумали работники одного из предприятий Академии наук нашей страны.  Новое изобретение особенно актуально для людей  с заболеваниями системы пищеварения, которым в принципе нельзя употреблять продукты с содержанием белка.  Заказать хлеб можно прямо с белорусских заводов.  Разработали и "здоровые" макароны для детей.   В их состав входят витамины группы В и пищевые волокна.

Наталья Лаптенок, замдиректора ГП "Белтехнохлеб": "Это изделия, которые в своем составе содержат 2 мг глютена на 100 граммов продукта, либо не более 50 мг фенилаланина на 100 г продукта. Мука пшеничная в этих продуктах заменена на сырье без содержания глютена. Это крахмал низкого холодного и горячего набухания".

Кроме того, в канун новогодних праздников белорусы могли купить торты  для похудения. Их энергетическая ценность на треть меньше  по сравнению с обычными сладостями.   Секрет - в сбалансированном добавлении белков, жиров и углеводов, обогащенных аминокислотами.  А вместо красителей  - мед, фрукты и молоко.

 

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