В Беларуси разработали технологию производства безглютенового хлеба

3 Января 2017 08:08

Новинки для здорового питания придумали работники одного из предприятий Академии наук нашей страны. Новое изобретение особенно актуально для людей с заболеваниями системы пищеварения, которым в принципе нельзя употреблять продукты с содержанием белка. Заказать хлеб можно прямо с белорусских заводов. Разработали и "здоровые" макароны для детей. В их состав входят витамины группы В и пищевые волокна.

Наталья Лаптенок, замдиректора ГП "Белтехнохлеб": "Это изделия, которые в своем составе содержат 2 мг глютена на 100 граммов продукта, либо не более 50 мг фенилаланина на 100 г продукта. Мука пшеничная в этих продуктах заменена на сырье без содержания глютена. Это крахмал низкого холодного и горячего набухания".

Кроме того, в канун новогодних праздников белорусы могли купить торты для похудения. Их энергетическая ценность на треть меньше по сравнению с обычными сладостями. Секрет - в сбалансированном добавлении белков, жиров и углеводов, обогащенных аминокислотами. А вместо красителей - мед, фрукты и молоко.