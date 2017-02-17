В Беларуси разрабатывают единую медицинскую базу данных пациентов

16 Февраля 2017 21:36

Среди основных задач информационной платформы - возможность онлайн доступа ко всем электронным услугам больниц и поликлиник - от просмотра собственных рецептов в личном кабинете до заказа справок. Первые шаги в реализации масштабного проекта уже сделаны. Сегодня каждый пациент может получить электронный рецепт. Сейчас создается система электронных больничных листов.о том, как переход с бумаги на цифру отразится на здоровье каждого из нас.

За считанные секунды участковые терапевты тридцать девятой столичной поликлиники теперь узнают о вызовах на дом. Все потому, что здесь работает специальная электронная база. В ней есть вся информация - болезни, обследования и даже лекарства, которые принимал пациент. По сути, единая сеть - замена многотонным медкартам. Причем, воспользоваться ей могут только сами врачи.

Ольга Есманчик, главный врач УЗ "39-ая городская клиническая поликлиника": "Задача наша - сохранить закрытые каналы связи, дабы сохранить врачебную тайну, недоступность информации, передающейся от пациента до нашего сервера нашего учреждения".

Пользуются врачи электронной базой даже на вызовах с помощью планшетов. Причем можно даже заранее проложить маршрут.

Создали базу ученые Института проблем информатики. А еще сейчас здесь работают над системой электронных больничных листов. По плану уже через несколько лет пациенты перестанут быть курьерами между поликлиникой и работодателем. Это сократит бумажную волокиту и исключит подделки документа.

Владимир Лапицкий, заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: "Был запущен проект по созданию в рамках системы здравоохранения единой базы накопления и обработки данных по листкам временной нетрудоспособности. Сегодня в пилотном проекте охвачено примерно половина учреждений здравоохранения. Планируется, что до конца года все будет охвачено этой системой".

Пока же на деле врачи заполняют и электронный, и бумажный вариант листка нетрудоспособности, но цифра дальше поликлиники не уходит. Все дело в том, что у медиков до сих пор нет электронного аналога своей подписи, значит такой больничный - простой набор букв, а не юридический документ. Ситуацию, по мнению специалистов, нужно решать на законодательном уровне.

При этом уровень электронного здравоохранения белорусской столицы международные рейтинги сейчас оценивают как один из самых высоких в странах СНГ. Чтобы вывести на него же страну в целом, планируется создать единую информационную платформу.

А еще не исключено, что автовладельцам не надо будет возить с собой медсправку - всю информацию сотрудник ГАИ сможет найти в такой системе. Реализовать проект в целом планируется поэтапно к 2022 году.

Еще один плюс внедрения информационных технологий в систему здравоохранения - расходы. По опыту зарубежных стран они значительно уменьшаются. Например, в Германии при переходе на электронное здравоохранение в среднем сэкономили до 30% все затрачиваемых средств. Только внедрение электронного рецепта дало экономию около 200 миллионов евро в год.