В Беларуси расширят категории получателей безналичных жилищных субсидий

16 Февраля 2017 12:10

Усовершенствовать систему адресной поддержки на оплату коммунальных услуг планируется в этом году. Об этом сегодня заявил первый замминистра финансов Максим Ермолович. Напомним, сейчас в стране действует единый принцип начисления субсидий: горожане тратят на оплату ЖКУ более 20% своих доходов, а жители села - более 15-ти. Теперь планируется закрепить новые механизмы поддержки и дополнительно оказывать финансовую помощь отдельным категориям белорусов независимо от их расходов.

В прошлом году жилищными субсидиями для возмещения платы за коммунальные услуги воспользовались более двух тысяч семей. Ожидается, что в этом году получить помощь сможет большее количество белорусов. К слову, усиление адресной поддержки плательщиков - одно из условий дальнейшей плодотворной работы Беларуси с Международным валютным фондом.