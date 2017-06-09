В Беларуси прозвучали слова воинской присяги

10 Июня 2017 21:21

Сегодня по всей стране клятву на верность Родине и белорусскому народу приняли более 7,5 тысячи новобранцев. Торжественные мероприятия прошли в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил страны.

Наш корреспондент Владимир Королев побывал на мероприятии. Легкое волнение сменяется радостью от того, что впервые за месяц новобранцы увидят своих родителей. Курс молодого бойца позади, в субботу присяга, а дальше – настоящие солдатские будни. Но даже о месяце без сына некоторые матери говорят со слезами на глазах.

72-й гвардейский объединенный учебный центр в Печах – крупнейший в Беларуси. Одно из самых известных воинских соединений не только в стране, но и на просторах Советского Союза. Неслучайно именно здесь на плацу дивизии принимает присягу 1700 человек – почти каждый пятый военнослужащий, призванный в ряды белорусской армии.

"Служу Республике Беларусь" – слова воинской присяги на верность Родине и белорусскому народу сегодня произнесли более 7,5 тысячи человек. Это военнослужащие, проходящие срочную службу и службу в резерве. По традиции в ритуале принял участие и Министр обороны страны Андрей Равков. Глава военного ведомства подчеркнул необходимость грамотной подготовки кадров, а также рассказал о ближайшем будущем новобранцев.

Масштабные мероприятия также прошли в мемориальном комплексе "Брестская крепость–герой", на площади Победы в Витебске и Кургане Славы в Гродно. Слова присяги сегодня звучали и в 5-й бригаде специального назначения в Марьиной Горке.

Впереди у военнослужащих напряженная боевая учеба, освоение военной техники, учения, боевые стрельбы и многое другое. А сегодня для этих парней еще один праздник – первое увольнение. До конца этого вечера новобранцы проведут свободное время в кругу близких людей.