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В Беларуси проведена своеобразная перепись пернатых
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19 Января 2017 15:42

В Беларуси проведена своеобразная перепись пернатых

В объективах десятки тысяч птиц. В нашей стране проведена своеобразная перепись пернатых. Во время акции "Птушкі ля кармушкі" жители городов пробовали себя в роли орнитологов - угощали крылатых, следили за ними в кормушках и делали фото. Чаще других лакомиться прилетали синицы, воробьи и галки. Авторы лучших птичьих фотоснимков получили подарки.

Специалисты советуют и далее подкармливать птиц, пока не изменится морозная погода и не растает снег.

  

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