9 Апреля 2017 12:12

Оставаться грамотным в эпоху развития высоких технологий. В Беларуси прошла акция "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку пришли сотни белорусов. Только в Минске вызов себе бросили 500 желающих. Писали диктант и еще в семи городах страны. Возраст участников от 7-ми до 70-ти. Текст писателя Леонида Юзефовича читали известные актеры, певцы и телеведущие.

Проверить свою грамотность можно было не только в аудитории, но и онлайн. Результаты будут известны после 12 апреля на сайте "Тотального диктанта".