В Беларуси проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

6 Мая 2017 09:05

Память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам в преддверии Дня Победы. Глава государства выразил особые слова благодарности ветеранам, подчеркнув, что в Беларуси будут вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины.

В Музее истории Великой Отечественной войны чествовали ветеранов Центрального района. Инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. На торжество они пришли в кителях, с медалями и орденами. В уютной обстановке ветераны вспоминали боевое прошлое и настоящее. С наступающим праздником их поздравил глава администрации Центрального района столицы Игорь Бузовский.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района г. Минска:

"Вся Беларусь осознает, что такое независимость. Что такое мирное небо и что такое завоевание, которое было добыто нашими дедушками, бабушками, прадедушками и прабабушками. И это результат всех тех проектов, которые мы сегодня реализуем и поддерживаем".

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны:

"Было освобождение Бобруйска. После Бобруйска мы форсировали другие населенные пункты. А 4 июля мы приступили к освобождению Минска".

Ветеранов поздравил и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Эта встреча стала своеобразным стартом "праздничной эстафеты" в Центральном районе. Впереди - концерты и чествования на главных площадках города - у Дворца Спорта и Стелы. К слову, только в Центральном районе проживает около 300 ветеранов Великой Отечественной.