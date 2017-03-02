В Беларуси проходят Дни образования и науки Сардинии

3 Марта 2017 07:00

Сотрудничество в аэрокосмических исследованиях, обмен студентами и преподавателями, а также стажировки обсудили в Минске представители Минобразования и делегация из итальянской Сардинии. Итог встречи – три договора о взаимодействии между университетом Кальяри и белорусскими вузами: культуры и искусств, педагогическим и экономическим. Уже в этом году на стажировку в итальянский вуз поедут более двадцати наших студентов.

Александр Самуйлич, директор Центра международных связей Министерства образования Беларуси: "Сотрудничество с Сардинией - это уникальная возможность для наших университетов повысить качество подготовки будущих специалистов в сфере международных отношений, в сфере экономики, в сфере логистики. Благодаря поддержке Сардинии наши студенты имеют возможность стажироваться на сардинских предприятиях. Например, в сфере туристической деятельности Сардиния выделяет стипендии для лучших белорусских студентов".

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Нам интересна ваша страна, и сейчас благоприятный момент для расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, образование и наука. А ваши студенты и ученые - это кладезь идей. И я уверен, что их имена скоро будут звучать на весь мир".

Отметим, поводом для встречи стали Дни образования и науки Сардинии, которые сейчас проходят в Беларуси. Они, как и Дни культуры, приурочены к 25-летию дипотношений Беларуси и Италии. В честь знаменательной даты в Минске подписана резолюция о международном сотрудничестве двух стран. Символично, что 2017-й объявлен Годом белорусской культуры в Италии. В честь этого события белорусский музыковед вручил дуду сардинскому музею музыкальных инструментов, а итальянские мастера передали нам лаунидос - один из древнейших сардинских инструментов.

Джузеппе Карбони, Почетный консул Беларуси в Кальяри (Сардиния): "Сардиния и Беларусь имеют очень старинные музыкальные традиции, которые даже чуть-чуть похожи. Дни культуры имеют большую роль, потому что когда мы знаем лучше друг друга в культурном плане, можно лучше работать и развивать наши отношения в экономике, образовании, науке".

Во время международной встречи была презентована книга "Белорусские народные музыкальные инструменты". Увидеть описанные экспонаты вживую можно на выставке в галерее "Университет культуры".