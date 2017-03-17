17 Марта 2017 21:26

Выслушать, информировать и найти пути решения непростых ситуаций! В Беларуси продолжаются встречи представителей власти с населением. Причем диалог происходит прямо на рабочих местах. Так, с коллективом предприятия по выпуску стройматериалов в Заславле актуальные проблемы сегодня обсуждала депутат Палаты представителей Национального собрания Валентина Курсевич. Среди злободневных вопросов: занятость и особенности применения Декрета № 3, жилищно-коммунальная и дорожно-транспортная тематика. Кроме того, обсуждали и законопроекты, над которыми сейчас работают в парламенте.

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Были у нас встречи с трудовыми коллективами 1-й Минской птицефабрики, была встреча с жителями военной части и города Околица. Там участвовал Минрайисполком, службы ЖКХ Минского района и принят ряд положительных моментов. Эти встречи оформлены протоколом поручений и ведется работа по всем направлениям".

Отмечу, сегодня также один из аспектов в работе как депутатов, так и местных властей - консультация граждан с целью определить документы для подтверждения права не платить сбор по Декрету № 3, а также предоставление списка вакансий.