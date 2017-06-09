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В Беларуси продолжаются учения "Славянское братство"
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12 Июня 2017 07:08

В Беларуси продолжаются учения "Славянское братство"

Интернациональный десант отработал совместные действия на полигоне в Брестской области. Среди задач подразделений сил спецопераций Беларуси, России и Сербии - отработка совместных маневров на земле и в воздухе. Бойцы десантировались с приводнением и спускались по тросам. Также 80 военных совершили парашютные прыжки в ночных условиях. Всего в испытании себя показали около 300 солдат.

  

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