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Продолжаются репетиции парада ко Дню Независимости
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12 Июня 2017 07:10

Продолжаются репетиции парада ко Дню Независимости

Не менее серьезная подготовка у военных в эти дни и к празднику 3 июля. В Беларуси продолжаются репетиции парада ко Дню Независимости. В центре Минска тренируется рота почетного караула. В парадном расчете больше сотни военных. Новые движения и элементы построений можно увидеть и сегодня во время очередной тренировки. Репетиции пеших расчетов проходят с 10-ти вечера и до полуночи.

Часть проспекта Машерова от улицы Даумана до Победителей в эти дни будет закрыта для движения транспорта. Автомобилистам стоит заранее определиться с маршрутом объезда. Генеральные репетиции пройдут 24-го и 28-го июня.

  

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