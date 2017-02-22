В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3

Общество
22 Февраля 2017 19:00
В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3На личную встречу к заместителю председателя Витебского горисполкома Зинаиде Королевой пришли более 20 человек. Прием проходил в присутствии комиссии, в компетенцию которой входит решение вопроса об освобождении от уплаты сбора в связи с трудной жизненной ситуацией. Большинство пришедших полностью или частично освобождено от уплаты. При этом к каждому подход был индивидуальный. Например, вопрос жительницы Витебска, которая имеет высшее образование, воспитывает сына, но по объективным причинам не смогла в 2015 году некоторое время работать, решился в ее пользу - она полностью освобождена от уплаты сбора.
Также и в Бресте работала комиссия по рассмотрению обращений граждан. Сегодня на столе у специалистов почти 3 сотни заявлений. По большинству из них принято положительное решение.
Комиссии продолжат работу и завтра. Также в Гомеле состоится личный прием начальника Главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Администрации Президента Григория Шлыка. Личные встречи с жителями регионов будут вести представители вертикали власти и депутатского корпуса.
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