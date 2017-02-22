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В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации декрета №3
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22 Февраля 2017 15:03

В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации декрета №3

На личную встречу к заместителю председателя Витебского горисполкома Зинаиде Королевой пришли более 20 человек. Прием проходил в присутствии комиссии, в компетенцию которой входит решение вопроса об освобождении от уплаты сбора в связи с трудной жизненной ситуацией. Большинство пришедших граждан были полностью или частично освобождены от уплаты. К каждому подход индивидуальный. Например, вопрос жительницы Витебска, которая имеет высшее образование, воспитывает сына, но по объективным причинам не смогла в 2015 году некоторое время работать, решился в ее пользу - она полностью освобождена от уплаты сбора.

В Бресте также продолжает работу комиссия по рассмотрению обращений граждан по уплате сбора на финансирование госрасходов. Только сегодня на рассмотрении 292 заявления. За первые часы работы рассмотрено около ста из них. В 90 процентах случаев принято положительное решение.

  

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