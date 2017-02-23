В Беларуси продолжаются приемы граждан по реализации Декрета №3

23 Февраля 2017 07:03

К каждому - подход индивидуальный. Навстречу пошли тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Возникают и спорные моменты. И их продолжают активно решать.

Также сегодня в Гомеле состоится личный прием начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Администрации Президента Григория Шлыка. Завтра прием пройдет в Буда-Кошелево. График - сейчас на вашем экране. Записаться можно и по телефонам местных исполкомов.