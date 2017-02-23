Общество
23 Февраля 2017 07:03
В Беларуси продолжаются приемы граждан по реализации Декрета №3
К каждому - подход индивидуальный. Навстречу пошли тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Возникают и спорные моменты. И их продолжают активно решать.
Также сегодня в Гомеле состоится личный прием начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Администрации Президента Григория Шлыка. Завтра прием пройдет в Буда-Кошелево. График - сейчас на вашем экране. Записаться можно и по телефонам местных исполкомов.
Другие новости
23.02.2017 12:15 / Общество В Беларуси стартовал проект "Выбираем студотряд!"
23.02.2017 12:01 / Общество В Беларуси сегодня 4 миллиона 427 тысяч мужчин
23.02.2017 08:01 / Общество Президент Грузии - в проекте "Крупным планом"
23.02.2017 07:18 / Общество Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил
23.02.2017 07:15 / Общество В посольстве Беларуси в Москве состоялся традиционный прием в честь 23 Февраля
23.02.2017 07:10 / Общество Про новую экспозицию Музея истории ВОВ расскажут на онлайн-конференции на сайте tvr.by
23.02.2017 07:06 / Общество Ветераны передали эстафету военно-патриотического воспитания своим последователям в погранвойсках
22.02.2017 21:23 / Общество Защитников Отечества чествовали во Дворце Республики
22.02.2017 21:01 / Общество В Беларуси 1 марта завершается кампания по декларированию доходов
22.02.2017 19:08 / Общество В Беларуси завершается период выплаты возмещений вкладчикам "Дельта Банка"
22.02.2017 19:00 / Общество В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3
22.02.2017 18:48 / Общество Open-Air от минских кинологов
22.02.2017 18:41 / Общество Разработать полезные идеи за 48 часов
22.02.2017 15:21 / Общество Осторожно! Тонкий лед! Спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование
22.02.2017 15:11 / Общество Две недели без горячей воды
22.02.2017 15:08 / Общество Скидки на билеты 27 и 28 февраля дарит Белавиа
22.02.2017 15:03 / Общество В Беларуси продолжаются приемы граждан по вопросам реализации декрета №3
22.02.2017 12:12 / Общество "Актуальное интервью" с Вальтером Швиммером смотрите сегодня в 21:45