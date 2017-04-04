В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров

5 Апреля 2017 07:04

Сегодня на актуальные вопросы ответит вице-премьер Анатолий Калинин. 12 апреля - министр обороны Андрей Равков. 19 апреля с гражданами встретится руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин. 26-го личный прием проведет министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. А 28 апреля – глава ЖКХ Александр Терехов. Личный прием должностные лица проводят по предварительной записи. Время и телефоны сейчас на вашем экране.