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В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров
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5 Апреля 2017 07:04

В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров

Сегодня на актуальные вопросы ответит вице-премьер Анатолий Калинин. 12 апреля - министр обороны Андрей Равков. 19 апреля с гражданами встретится руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин. 26-го личный прием проведет министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. А 28 апреля – глава ЖКХ Александр Терехов. Личный прием должностные лица проводят по предварительной записи. Время и телефоны сейчас на вашем экране.

  

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