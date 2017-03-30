Общество
31 Марта 2017 07:08
В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии
Задать все волнующие вопросы можно завтра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые телефонные линии проведут некоторые министерства и ведомства.
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