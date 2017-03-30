В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии

31 Марта 2017 07:08

Задать все волнующие вопросы можно завтра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые телефонные линии проведут некоторые министерства и ведомства.