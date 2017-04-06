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В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии
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7 Апреля 2017 12:07

В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии

Задать все волнующие вопросы в столице и областях можно каждую субботу с 9-ти утра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 8-го апреля.

  

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