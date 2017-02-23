В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии

24 Февраля 2017 07:06

Задать вопросы в столице и областях можно с 9-ти утра до полудня каждую субботу. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 25 февраля.