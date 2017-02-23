Общество
24 Февраля 2017 07:06
В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии
Задать вопросы в столице и областях можно с 9-ти утра до полудня каждую субботу. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 25 февраля.
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