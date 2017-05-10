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В Беларуси продолжают работать прямые телефонные линии
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11 Мая 2017 07:15

В Беларуси продолжают работать прямые телефонные линии

Позвонив по указанным телефонам, можно решить все проблемные вопросы. Напомним, телефонные линии работают в столице и областях каждую субботу с девяти утра до полудня. Обратиться со своей проблемой можно к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Номера телефонов - сейчас на вашем экране. Очередная связь в эту субботу, 13 мая.

  

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