Общество
10 Февраля 2017 09:12
В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил
Накануне призванные из запаса военнообязанные приняли присягу. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре военную клятву на верность Родине произнесли 150 новобранцев. Всего с момента начала комплексной проверки из запаса уже призвано более 2-х тысяч военнообязанных.
Сейчас под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по боевой подготовке. За несколько дней новобранцы должны пройти курс молодого бойца и освоить навыки военного дела.
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