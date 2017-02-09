В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

10 Февраля 2017 09:12

Накануне призванные из запаса военнообязанные приняли присягу. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре военную клятву на верность Родине произнесли 150 новобранцев. Всего с момента начала комплексной проверки из запаса уже призвано более 2-х тысяч военнообязанных.

Сейчас под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по боевой подготовке. За несколько дней новобранцы должны пройти курс молодого бойца и освоить навыки военного дела.