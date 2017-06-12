В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости

13 Июня 2017 07:13

Накануне в Минске прошла репетиция роты почетного караула. В этом году отобраны самые дисциплинированные бойцы парадного расчета. Впереди еще три персональные тренировки РПК - 15, 19 и 22 июня.

С 10-ти вечера и до полуночи будет перекрыта часть проспекта Машерова от улицы Даумана до Победителей. Автомобилистам заранее следует подумать о маршруте объезда стелы. А генеральные репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 28 июня.