Главная>>Общество>>В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости
Общество
RSS
В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 07:13

В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости

Накануне в Минске прошла репетиция роты почетного караула. В этом году отобраны самые дисциплинированные бойцы парадного расчета. Впереди еще три персональные тренировки РПК - 15, 19 и 22 июня.

С 10-ти вечера и до полуночи будет перекрыта часть проспекта Машерова от улицы Даумана до Победителей. Автомобилистам заранее следует подумать о маршруте объезда стелы. А генеральные репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 28 июня.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 июня Прагноз надвор'я на 13 чэрвеня 12.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 13 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =