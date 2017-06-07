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В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня независимости
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8 Июня 2017 07:12

В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня независимости

Военная техника оттачивает навыки под Минском, на аэродроме Липки. В тоже время пешие расчеты вскоре начнут тренировки в городе. Из-за репетиций сводной Роты почетного караула часть проспекта Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей) перекроют. Ограничение для движения транспорта будет действовать в течение двух часов и всего 5 дней в июне. Подробная информация сейчас на вашем экране. Кроме того, на закрытом участке в дни репетиций не будет ходить и общественный транспорт. Поэтому в ГАИ советуют водителям заранее планировать маршрут проезда.

  

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