В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня независимости

8 Июня 2017 07:12

Военная техника оттачивает навыки под Минском, на аэродроме Липки. В тоже время пешие расчеты вскоре начнут тренировки в городе. Из-за репетиций сводной Роты почетного караула часть проспекта Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей) перекроют. Ограничение для движения транспорта будет действовать в течение двух часов и всего 5 дней в июне. Подробная информация сейчас на вашем экране. Кроме того, на закрытом участке в дни репетиций не будет ходить и общественный транспорт. Поэтому в ГАИ советуют водителям заранее планировать маршрут проезда.