Общество
5 Июня 2017 12:20
В Беларуси продолжается подготовка к параду на День Независимости
Военная техника оттачивает навыки под Минском на аэродроме Липки. Пешие расчеты в ближайшее время начнут тренировки в городе. В связи с репетициями сводной роты почетного караула часть проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей перекроют. Ограничение для движения транспорта будет действовать по два часа шесть дней в течение месяца. По данным ГАИ, в эти дни на закрытом участке не будет ходить общественный транспорт. Поэтому в Госавтоинспекции советуют водителям заранее планировать маршрут.
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