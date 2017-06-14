15 Июня 2017 07:09

Чеканный шаг, фигуры построений и виртуозные элементы. В Беларуси продолжается подготовка к параду на День Независимости. На улицах Минска репетируют бойцы роты почетного караула. Сегодня вечером - очередная тренировка. В парадном расчете - более сотни военных. Репетиции пеших расчетов пройдут возле обелиска "Минск - город-герой" также 19 и 22 июня с 22-ух до 24-ех часов ночи.

В эти дни часть проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыта для движения транспорта. Поэтому автовладельцам в ГАИ рекомендуют рассчитывать свой маршрут заранее. Генеральные же репетиции состоятся 24-го и 28-го июня.