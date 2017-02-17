В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

21 Февраля 2017 07:00

Экипажи ВВС несут боевое дежурство на различных аэродромах. Место дислокации сменили подразделения истребительной авиабазы. Воздушные суда отправились на аэродром под Бобруйском. Сюда же переместились и обеспечивающие службы части. Они пополнились военными запасами. Подобная передислокация прошла впервые.

В зимнем экзамене активно участвуют подразделения 111-й и 231-й артиллерийских бригад. Они совершили марши и готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой. Для оперативной переброски войск военные инженеры проводят разведку местности, прокладывают маршруты и наводят мосты через водные преграды. Интенсивные маневры на Гожском полигоне провели мотострелки и танкисты 120-й гвардейской механизированной бригады из Минска.