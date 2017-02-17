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В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил
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21 Февраля 2017 07:00

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

Экипажи ВВС несут боевое дежурство на различных аэродромах. Место дислокации сменили подразделения истребительной авиабазы. Воздушные суда отправились на аэродром под Бобруйском. Сюда же переместились и обеспечивающие службы части. Они пополнились военными запасами. Подобная передислокация прошла впервые.

В зимнем экзамене активно участвуют подразделения 111-й и 231-й артиллерийских бригад. Они совершили марши и готовятся к тактическим учениям с боевой стрельбой. Для оперативной переброски войск военные инженеры проводят разведку местности, прокладывают маршруты и наводят мосты через водные преграды. Интенсивные маневры на Гожском полигоне провели мотострелки и танкисты 120-й гвардейской механизированной бригады из Минска.

  

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