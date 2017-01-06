В Беларуси презентовали Год науки

6 Января 2017 21:25

Панацея от старения, второй белорусский спутник и проекты мирового масштаба. В нашей стране сегодня презентовали Год науки. В 2017 году наши ученые планируют начать и завершить более тысячи проектов во всех сферах – от уникального атласа Беларуси – до новых видов энергетики. Сегодня в президиуме Академии наук озвучили планы и, конечно, подвели итоги. В 2016 году началась работа над уникальными проектами, которые уже в этом году будут представлены на десятках международных выставок. К слову, впервые за долгое время в этом году наши ученые представят свои разработки и в Соединенных Штатах.

О космических технологиях и медицине будущего в репортаже Юлии Гризунт. Если пуговица постоянно отваливается, менять нужно не ее, а нитки, которыми она пришита. Это правило подходит и для человеческого организма. Белорусские ученые научились синтезировать новое вещество — дейтерием можно буквально заменить атомы водорода в клетках. Это позволит лечить сотни болезней и даже замедлить процесс старения.

За этот проект белорусские ученые взялись еще 15 лет назад – причем, в нерабочее время, как говорится, интереса ради. А уже в этом году атомы дейтерия научились совершенствовать так, чтобы они смогли прижиться в любой части организма. Этот результат – в рейтинге ТОП-10 разработок страны за 2016 год. Как и разработка лактоферрина. В прошлом году нашим ученым удалось вывести чистый человеческий белок, который позволит регулировать рост клеток костной ткани и кишечника, кроме того замедлить развитие раковых опухолей. В планах же на этот год – 40 совершенно новых лекарств.

В 17-ом году впервые проведут клинические испытания нового метода лечения больных после инсульта. Возможно, этот способ в будущем станет универсальным для медиков всего мира. И это лишь немногие проекты из почти полутора тысяч планов специалистов белорусской академии. Ежегодно в нашей стране происходит около 5 открытий мирового масштаба. И в Год науки есть все шансы удвоить эту цифру.

В этом году здесь появится система поддержки так называемых сверхрискованных проектов. Это значит, что 20% ресурсов будут направлены на самые экстремальные, но в то же время перспективные разработки. К слову, сегодня Академия наук — это 83% всей научной продукции нашей страны, что на 30% больше, чем было буквально 7 лет назад.

На передовой традиционно космические технологии. В этом году в нашей стране начнут строить уже второй космический аппарат дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Напомним, первый наш спутник появился в космосе в 2012 году и заработал за первые три года 47 миллионов долларов. Ученые занимаются и оснащением этих аппаратов. В топ-10 2016 года вошел уникальный материал, который позволит делать астрономические зеркала сверхлегкими, что позволит доставлять их на любую высоту. Совсем скоро они станут частью космических телескопов.

Проекты белорусской Академии наук известны далеко за пределами страны. Например, только в прошлом году у нас побывало более тысячи иностранных делегаций. НАН постоянно сотрудничает с учеными из 40 стран. В этом году запланировано участие в международных выставках – в Москве, в Астане, в Дубае и впервые за долгое время в США. Ну а завершится год науки масштабным конкурсом проектов уже 2017-го.