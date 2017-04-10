В Беларуси появится жилье в лизинг

10 Апреля 2017 21:15

Новые правовые условия для владения и пользования квартир и домов закрепил указ Президента. Главные преимущества - недорогая коммуналка и фиксированные платежи. В чем отличие лизинга от аренды жилья и покупки его в кредит? И как это работает - ответы искала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Лизинг - это долгосрочная аренда, и только после всех выплат квадратные метры можно оформить в собственность.

Максимальный или минимальный предел лизинга не установлен. Правда, он не может быть меньше года. А вот максимум на долгосрочные выплаты определяет сама лизинговая компания, к примеру, это может быть 15, 20 или 25 лет.

Здесь три участника - клиент, застройщик и лизинговая компания. Последняя покупает квартиру у застройщика или на вторичке и сдает ее клиенту. Тот ежемесячно платит сумму долга. Плюс проценты - фиксированные или плавающие - например, размер ставки рефинансирования.

Если клиент заплатил половину стоимости и хочет расторгнуть договор, квартиру продают и лизинговая компания забирает долг с процентами. Если она - инициатор прекращения сделки, то клиенту возвращаются все сложенные средства. Лизинговые компании утверждают: с ними можно договориться и об отсрочке платежа, скажем, на полгода.

В случае, если клиент не сможет выплачивать по лизингу, договор могут продлить и с одним из его наследников на прежних условиях по аренде и выплатам. После окончательного расчета он и станет собственником.

Сами агентства недвижимости пока больших иллюзий по оживлению рынка жилья не питают. Хотя и признают, условия стали привлекательнее. Ведь сейчас в квартире по лизингу коммуналку считают как для юрлиц.

Новые правила по жилью в лизинг начнут действовать с сентября. Насколько механизм станет популярным, увидим в конце года. К тому же, это стимул для банков пересмотреть кредитные портфели.