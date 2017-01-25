В Беларуси появится вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с Комитетом госконтроля

25 Января 2017 21:30

Об этом сегодня стало известно на итоговой коллегии ведомства. В основе - оптимизация и рациональный подход. Проверять компанию должны один раз, а не ежемесячно различные структуры.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Один субъект контрольной деятельности, следом за ним пойдет другой субъект контрольной деятельности, потом надзорный орган. Вот, чтобы не было хождения друг за другом, КГК должен скоординировать или создать межведомственную рабочую группу, если это комплексная проверка, чтобы все вопросы были освещены, в результате комплексных проверок, затрагивающие интересы других контрольно-надзорных органов".

Особое внимание в ходе коллегии было уделено выполнению поручений Президента, которые были даны на совещании по итогам проверки Комитета госконтроля. С этой целью в ведомстве разработана программа первоочередных действий. В целом по итогам работы Госконтроля за минувший год бюджет страны пополнился на 250 миллионов рублей. Это на 17 процентов больше, чем в 2015. В этом году ведомство ужесточит контроль за положением дел в лесном хозяйстве и продолжит контроль в сфере ЖКХ. Известно, что с 2003 года количество проверок Госконтроля снизилось в 10 раз.