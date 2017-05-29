В Беларуси появится первое производство лекарств нового поколения

30 Мая 2017 09:11

Препараты для лечения онкологии будут влиять исключительно на больной орган. Над лекарством работают вместе промышленники, медики и ученые.

Подробности - у Влады Карницкой. Этим ученым удалось исключить у лекарств пресловутый принцип "одно лечим, другое калечим". Такая работа началась еще 15 лет назад. И вот уже сегодня 12 видов (а это иммуномодуляторы, сердечно-сосудистые и противовоспалительные препараты) созданы в белорусской Академии наук. Все они не токсичны, список побочных эффектов у них практически отсутствует и, что самое главное, действуют они исключительно на больной орган.

Основные действующие вещества всех разработанных в институте лекарств (т.е. субстанции) производят здесь же. Для этого есть все необходимое оборудование. Работает линия по заказу, ее производственная мощность 5 тонн в год. Уже после готовая субстанция отправляется на завод, где превращается в таблетки или капсулы.

Мировое сообщество называет их чудо-таблетками - лекарствами нового поколения. Наши исследователи уверяют, что все намного проще - секрет в аминокислотах. По сути, это строительный материал любого человека и основа для необычных лекарств. В этом институте ученые научились их получать по специальной технологии.

Фармакологическая безопасность страны сегодня зависит в первую очередь от подобных исследований - а, по сути, от лекарств нового поколения. Это понимают и в Министерстве здравоохранения нашей страны. Поэтому еще один проект, который начнет работать уже летом этого года, - новое производство в Бешенковичах Витебской области. На предприятии планируется производить так называемые моноклональные антитела.

Кроме того, в Беларуси появится еще одно предприятие - под Минском, в Колядичах. На нем будут производиться лекарства для лечения и профилактики ВИЧ, а так же онкологии. Хотя локализация этих двух проектов в нашей стране, в нем еще участвуют и мировые фармацевтические компании.