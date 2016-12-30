В Беларуси появится новая система интернет-бронирования

30 Декабря 2016 07:03

Благодаря сервису зарубежные гости смогут снять номер в отеле, заказать билеты и даже построить собственный туристический маршрут. В этом помогут советы экскурсоводов, которые на новом портале будут выкладывать информацию о самых необычных местах страны с координатами, контактами и отзывами посетителей.

Новая система бронирования может заработать уже в первой половине будущего года. Это проект двух крупнейших туроператоров Беларуси. Сегодня в Минске компании подписали соглашение о сотрудничестве. Главная задача такой туристической кооперации - продвигать бренд нашей страны.

Олег Михайлов, директор РУП "Центркурорт":

"Участие в каких-то международных выставках - это требует больших финансов. Когда 2 серьезные организации консолидируются, возможность участвовать в выставках увеличивается в 2 раза, потому что мы можем как отдельно участвовать, представляя интересы друг друга, так можем и на больших форумах консолидировать свои усилия".

Кроме того, компании планируют разработать новые экскурсионные маршруты специально для школьников. Учащиеся смогут изучать историю прямо на месте событий. Таким образом экскурсии станут практическим продолжением школьной программы.