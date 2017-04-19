В Беларуси появится черный список болельщиков

19 Апреля 2017 21:08

Во-первых, нарушителей внесут в специальную базу. Во-вторых, им запретят вход на спортивные мероприятия. Список будет в открытом доступе в Интернете. За такие изменения сегодня проголосовали депутаты. Они приняли поправки в законы об общественной безопасности. Также парламентарии предлагают ужесточить правила для игроманов и пускать в казино только с 21 года.

Все подробности обсуждений и изменений - у Светланы Лукьянюк. Административный запрет на посещение физкультурно-массовых мероприятий. Под такой формулировкой в законах - гарантия порядка во время игр на стадионах. Фанатов-хулиганов, в том числе и иностранных, отныне будут знать в лицо. Причем информация эта не закрыта, а в свободном доступе на просторах Всемирной паутины.

Депутаты проголосовали за создание в Беларуси списка болельщиков, которым вход на соревнования и игры запрещен из-за хулиганского поведения на таких мероприятиях. Уже сегодня, кстати, в поле зрения правоохранителей - 130 фанатов, в основном футбольных.

Среди тех, кто засветился не в лучшем виде, - больше всего из столицы и Минской области. Всего же в стране около трех с половиной тысяч активных любителей спортивных баталий.

В Европе для проштрафившихся двери спортивных площадок закрывают на срок до 5 лет. В России - до 7-ми. Профилактика для агрессивных болельщиков добавит работы и правоохранителям. Ведь на матчи собираются тысячи.

Итог голосования 100 за, 1 против. Есть и предложение от депутатов - ввести в Беларуси паспорт болельщика. По нему сразу видно, кто проходит на стадион. Подобный опыт есть у россиян. Готово рассмотреть вопрос и наше МВД. Депутатское предложение получило сегодня и Министерство по налогам и сборам, касательно игорного бизнеса - увеличить возрастной порог для любителей азартных игр на деньги.

Такую поправку депутаты ждут ко второму чтению Гражданско-процессуального кодекса. Сегодня в первом они поддержали право родственников обратиться в суд с заявлением не пускать семейного игромана в клубы.

Среди тех, кто сам себе уже запретил вход в казино, – 38 тысяч белорусов. И понятно, это цифра не отражает реальной картины по количеству зависимых. Но идти по принципу соседей и закрывать игорные дома в Беларуси не планируют, говорят налоговики, и считают неплохую прибыль от этого бизнеса.

Повышен контроль и за проявлениями террора. Под особым вниманием в Беларуси - более 800 важных объектов социальной, производственной, инженерно-транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Изменения претерпели и статьи по финансированию боевиков.

Комитет госбезопасности становится национальным контактным центром, взаимодействует с Комитетом Совета Безопасности ООН, в том числе по запретам на въезд в страну международных преступников.