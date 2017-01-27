В Беларуси повышаются тарифные оклады врачам-интернам

28 Января 2017 12:10

В Беларуси на 40% повышаются тарифные оклады врачам-интернам и провизорам-интернам бюджетных и иных организаций. Согласно постановлению Совета Министров, руководителям этих организаций, Министерству здравоохранения необходимо обеспечить перерасчет зарплаты в соответствии с повышением тарифных окладов. Постановление распространяет свое действие на работников, которые оформились с 1 января 2017 года.