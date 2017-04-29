Общество
29 Апреля 2017 21:05
В Беларуси подведены итоги республиканского субботника - 2017
Всего заработано более 7 миллионов 420 тысяч рублей. Собранные деньги направят на оснащение центров детского творчества, реконструкцию объектов историко-культурного наследия. Часть средств пойдет на создание инновационных компаний, а также подготовку к летнему сезону детских лагерей. В субботнике приняли участие почти три миллиона человек. Белорусы трудились на рабочих местах, благоустраивали парки и населенные пункты.
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