В Беларуси подорожали жилищно-коммунальные услуги

18 Января 2017 15:09

Сумма за теплоснабжение и газ в отопительный период вырастет на 17 процентов.

При этом некоторые тарифы, к примеру, на электроэнергию в этом году выше не станут. Платить по новым ценам мы будем в феврале. Сейчас же белорусы получили жировки за декабрь. Недовольных меньше, однако первые в этом году заявления с просьбой о перерасчете итоговой суммы уже приходят по всей стране.

Виталий Смирнов, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства: "В первую очередь это вина исполнителей, тех, кто вводит данные, кто снимает показания приборов учета. Ошибки есть, конечно, есть, я согласен. Но это, я думаю, человеческий фактор. Я думаю, вопрос не в системе. Есть в том числе и у меня отдельные замечания, потому что, наверное, еще не вся информация. Но в принципе этого достаточно для того, чтобы было понимание, сколько стоит техническое обслуживание жилого дома".

Из грядущих нововведений в сфере ЖКХ - дифференцированные тарифы на вывоз мусора для минчан. Новые цены появятся уже в первом квартале этого года. В домах с заваренными мусоропро-водами или без них такая услуга будет дешевле примерно на треть. Все необходимые расчеты сделаны и находятся на согласовании.