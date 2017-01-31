В Беларуси планируется увеличить штрафы за ненадлежащую рекламу на медицинскую тематику

31 Января 2017 15:08

О возможных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования.

Больший штраф нужно будет заплатить в случае распространения рекламных материалов о лечебных свойствах нелекарственных средств, а также за несогласование рекламы с Минздравом, причем это касается любых площадок: от билбордов до соцсетей.

Инна Гаврильчик, начальник сектора управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Планируется, что для юридических лиц штрафы будут составлять от 40 до 200 базовых величин, для ИП, если они разместили такую ненадлежащую рекламу, - от 30 до 100 базовых величин, для физических лиц - от 10 до 50 базовых величин. Потому что те размеры штрафов, которые существуют, к сожалению, в таком сегменте как реклама лекарственных средств, видимо не очень пугают".

Не исключено, что к 2018-му рынок рекламы лекарственных средств и БАДов ЕАЭС будет отвечать единым требованиям. По словам экспертов, механизм согласования такой рекламы с министерством по сути есть только в нашей стране. Опыт Беларуси как раз и позволил создать рекомендации для рекламного рынка лекарственных средств СНГ.