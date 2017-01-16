В Беларуси перекрыт канал незаконной миграции

16 Января 2017 12:12

8 выходцев из Вьетнама задержали сотрудники ГУБОП в Поставах. По данным оперативников, помогали нелегальным путешественникам уроженцы Таджикистана и Чечни. Естественно, не бесплатно. С проводниками вьетнамцы встречались в России. После этого группа переезжала в Беларусь, где находилась какое-то время. Уже отсюда нелегалы должны были отправиться к белорусско-литовской границе и пешком пересечь государственный рубеж. Но путь был прерван. По факту возбуждено уголовное дело.

После задержания у подозреваемых были найдены навигаторы, в которых заданы точки на территории Литвы. Ну а там гостей ждали представители встречающей стороны. По данным полиции, перевозчики за свои услуги должны были получить 25 тысяч российских рублей.