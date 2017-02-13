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В Беларуси открыт пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
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13 Февраля 2017 07:06

В Беларуси открыт пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

Около 60 человек прилетели в Национальный аэропорт Минск накануне. Первым туристом, прошедшим через пограничный контроль без визы, стал фин, летевший рейсом из Словакии. Произошло это в воскресенье в ноль часов одну минуту, сразу после вступления в силу указа Президента.

Михаил Портной, замминистра спорта и туризма Беларуси: "В Беларуси будет большой приток туристов, если каждый из нас поймет, что нужно создать индустрию гостеприимства, начиная с первого человека, которого он видит, - пограничника. Далее транспорт, логистика, питание, проживание, сфера услуг. В этом плане тоже проводится серьезная работа, и мы уверены в успехе".

Министерство спорта и туризма прогнозирует после введения безвизового режима увеличение потока туристов на 20%. Свою полную поддержку решения Беларуси высказала Всемирная туристская организация.

  

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