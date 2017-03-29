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В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузы
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30 Марта 2017 08:03

В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузы

Прием документов для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе начнется 12 июля и продлится до 17 июля. Подать документы в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму можно будет с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов, поступающие на педагогические специальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Существенно не изменится в этом году сдача централизованного тестирования. Минобразования оставило те же пороговые значения результатов, которые были в прошлом году.

  

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