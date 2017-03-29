В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузы

30 Марта 2017 08:03

Прием документов для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе начнется 12 июля и продлится до 17 июля. Подать документы в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму можно будет с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов, поступающие на педагогические специальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Существенно не изменится в этом году сдача централизованного тестирования. Минобразования оставило те же пороговые значения результатов, которые были в прошлом году.