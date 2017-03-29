Общество
30 Марта 2017 08:03
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузы
Прием документов для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе начнется 12 июля и продлится до 17 июля. Подать документы в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму можно будет с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов, поступающие на педагогические специальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.
Существенно не изменится в этом году сдача централизованного тестирования. Минобразования оставило те же пороговые значения результатов, которые были в прошлом году.
Другие новости
30.03.2017 07:06 / Общество Проект "Дело жизни" смотрите сегодня после "Панорамы"
29.03.2017 21:38 / Общество В этом году долгострою в Миорах - 25
29.03.2017 21:33 / Общество Михаил Орда: Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда
29.03.2017 19:21 / Общество IT программа с точностью до калории рассчитывает меню для похудения
29.03.2017 19:18 / Общество Изменения в законодательство о страховании планируется внести в Беларуси до конца года
29.03.2017 18:50 / Общество Минская область активно развивает экологический туризм
29.03.2017 18:45 / Общество Сегодня в Дзержинске завершился областной этап конкурса "Учитель года"
29.03.2017 18:43 / Общество К летнему сезону более тысячи объектов торговли будут иметь открытые террасы
29.03.2017 16:03 / Общество Есть все, что хочешь, и худеть - возможно
29.03.2017 16:00 / Общество Долгая стройка в Миорах
29.03.2017 15:31 / Общество Белорусы - лучшие на международном конкурсе стилистов "Невские берега"
29.03.2017 15:30 / Общество День открытых дверей в необычном формате прошел в Советском районе столицы
29.03.2017 15:28 / Общество Национальное агентство по туризму презентовало новый проморолик о Беларуси
29.03.2017 15:26 / Общество В столице прошла мини-ярмарка вакансий
29.03.2017 15:24 / Общество В Минске открыт Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования
29.03.2017 15:22 / Общество Открытие набережной Свислочи после реконструкции пройдет 9 мая
29.03.2017 15:20 / Общество Учения МЧС прошли на станции метро "Малиновка"
29.03.2017 15:15 / Общество Громкий коррупционный скандал в Могилеве