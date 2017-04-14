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В Беларуси неделя будет не по-весеннему холодной
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18 Апреля 2017 09:04

В Беларуси неделя будет не по-весеннему холодной

В Беларуси осадков не ожидается. Тем не менее неделя будет не по-весеннему холодной. Средняя температура воздуха прогнозируется на 3-7 градусов ниже нормы. Столбик термометра покажет максимум плюс 8. Тепло вернется в страну лишь в конце апреля.

  

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