В Беларуси назвали лучшую агроусадьбу

22 Декабря 2016 08:15

Итоги накануне подвели представители агроэкотуристического направления на международной конференции в Минске. За 9 месяцев года белорусские усадьбы посетили более 3 миллионов гостей из десятков стран.

Говорили и о развитии популярных нынче сети веломаршрутов, самобытных усадеб и зеленой экономики. Обсудили и подходы к созданию необычных агроусадеб, которые, тем не менее, не откажутся от славянского колорита и исконно белорусских традиций.

Елена Перминова, директор департамента Министерства спорта и туризма Беларуси: "Агротуризм является одним из самых перспективных направлений. Государство будет создавать все необходимые условия для того, чтобы агроэкотуризм, экологический туризм, зеленый туризм, как его еще называют, продолжался и развивался в нашей стране".

Нина Главацкая, владелец агроусадьбы: "Например, я в новогоднюю ночь буду принимать автобус с китайскими студентами. Они хотят приехать в Беларусь, чтобы прочувствовать, как белорусы встречают Новый год. Именно наш Новый год - с шампанским, Дедом Морозом и Снегурочкой".

Накануне заработал интернет-портал с гастрономической картой Беларуси. Чтобы обозначить все "вкусные" точки, организаторы проекта проехали 4 тысячи километров и побывали во всех уголках нашей страны.