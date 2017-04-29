В Беларуси накануне Первомая обновились доски почета

30 Апреля 2017 09:01

Так, в Витебске в списке победителей трудовых соревнований за минувший год - предприятия, которые достигли наилучших результатов в социально-экономическом развитии, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Среди районов лучшими оказались Браславский, Верхнедвинский и Железнодорожный район областного центра.

Станислав Титович, главврач Витебской городской центральной поликлиники:

"Тысячный коллектив, который работал на благо профилактики, улучшения здоровья наших граждан. Положительные моменты: снижение смертности, увеличение рождаемости и положительный естественный прирост. Город Витебск прирос на две сотни граждан по итогам 2016 года".

Отметим, в 2016 в Витебской области было открыто более 300 предприятий и производств, а это 5 тысяч новых рабочих мест.