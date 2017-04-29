В Беларуси начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума

1 Мая 2017 09:21

Теперь в среднем на душу населения он составит 183 рубля 82 копейки. Для трудоспособных граждан - немногим более 204 рублей, для пенсионеров и студентов - около 141 и 178 рублей соответственно. Также с сегодняшнего дня изменяются минимальные трудовые и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к пенсиям отдельных категорий граждан. Проиндексируют и доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.