Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Беларуси начинается досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января
Общество
RSS
В Беларуси начинается досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января
Скачать Поделиться

4 Января 2017 12:09

В Беларуси начинается досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января

Сегодня в Беларуси начинается досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января. Она будет осуществляться в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. С 5 января - Гомельской, Гродненской областей, а также Минска. 7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

 

Другие новости

Агроусадьба или отель? Аграсядзіба або гатэль? 06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =