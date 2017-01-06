4 Января 2017 12:09

Сегодня в Беларуси начинается досрочная выплата пенсий и пособий за 7 января. Она будет осуществляться в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. С 5 января - Гомельской, Гродненской областей, а также Минска. 7 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи.