В Беларуси начался прием документов в лицеи и профессионально-технические колледжи

15 Июня 2017 12:10

Подать свидетельство об общем базовом образовании или аттестат о среднем в комиссии можно до 20 августа. На выбор у абитуриентов - более 250-ти специальностей. При поступлении на некоторые из них, кроме документов, потребуется пройти дополнительные испытания - это профили "Искусство и дизайн" и "Архитектура и строительство". Всего планируется зачислить без малого 30 тысяч человек в 146 колледжей и лицеев. Впервые в этом году откроются пять новых специальностей. Правила приема не изменились, зачисление на дневную форму обучения пройдет до 25 августа включительно.