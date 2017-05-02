2 Мая 2017 19:17

Месяц, чтобы записаться на ЦТ. В Беларуси началась вступительная кампания. Регистрация стартовала сегодня утром.

Подать документы необходимо до 1 июня. Всего работать будет 41 пункт и только по будням - с 9-ти утра до 7-ми вечера. Исключения – 13 и 27 мая, в эти выходные регистрация в силе. При подаче заявления нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. По словам специалистов, шансов стать студентами больше в связи с изменениями: в этом году три резервных дня; срок действия сертификатов продлен на два года и пройти испытания можно по четырем предметам. Однако незначительно могут повыситься проходные баллы на некоторые специальности.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ: "Существенных изменений не должно произойти. Хотя небольшое увеличение количества выпускников школ и небольшое сокращение плана приема в высшие учебные заведения может в какой-то степени сказаться. Но я думаю, только на очень ограниченном круге специальностей, а так в основной массе специальностей проходные баллы будут на уровне прошлого-позапрошлого года".

Первый тест по белорусскому языку будущие студенты напишут 12 июня. Основная часть кампании - подача документов - начнется с 12-го июля.