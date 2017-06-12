В Беларуси началась вступительная кампания

12 Июня 2017 21:15

Абитуриенты сдали первое ЦТ по белорусскому языку. Испытание проходило одновременно в 13-ти точках столицы и в 41 пунктах по всей стране. В каждой аудитории, без исключений, 120 минут. Но до того, как попадет на стол абитуриента, каждый бланк должен пройти серьезную проверку.

Весь путь от сортировки до сдачи уже решенного варианта проследила Юлия Гризунт. Заветное вскрытие конверта с заданиями на централизованном тестировании - это только верхушка айсберга. Самое интересное происходит задолго до 11 утра. В день тестирования в Институте контроля знаний нужно рассортировать все тесты по конвертам. Этим занимаются два сотрудника в закрытом кабинете, куда вход запрещен даже директору института. Далее конверты распределяются по специальным пакетам - вализам, на каждом указан вуз, в который они отправятся.

Когда конверты поступают в пункты тестирования, а их в нашей стране 41, они закрываются в специальный сейф, а за 10 минут до начала экзамена сейф открывается под контролем специальной комиссии. В Минском лингвистическом университете за процедурой следил вице-премьер нашей страны и по совместительству председатель комиссии контроля за ходом вступительной компании Василий Жарко. К слову, на всех конвертах есть специальная отметка, по которой сразу видно, если он уже открывался ранее.

Уже во время проведения теста в каждой аудитории находятся сотрудники госконтроля. Они следят за соблюдением всех условий абитуриентами: в аудиторию можно взять с собой только паспорт и черную гелиевую ручку. Перед входом в каждый кабинет личные вещи, которые не прошли проверку на входе, среди них даже крупные украшения и обложки на паспорт.

Тесты по всем предметам еще задолго до отправки в пункты сдачи проверены на соответствие школьной программе. При возникновении вопросов или сомнений, можно обратиться в РИКЗ, там укажут не только учебник, но даже параграф и номер страницы, где найти ответ на каждый из 80 вопросов.

В этом году можно сдать тестирование по 4 предметам, некоторые абитуриенты воспользовались этим, чтобы написать экзамены сразу по двум языкам. Например, на белорусский в этом году зарегистрировалось на шесть тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом.

В итоге предъявить при поступлении можно тот сертификат по языку, где больше баллов. Бонус ощутимый. Свои знания по русскому абитуриенты проверят уже 14 июня.

На него зарегистрировались 75 с половиной тысяч человек.

В целом сегодня по стране было сдано 28 с половиной тысяч бланков с ответами. На их проверку - 10 дней. Это официальная цифра, сотрудники РИКЗ обещают, что оценки появятся на их сайте уже в течение недели. Последний тест 2017-го запланирован на 2 июля. После – сразу три резервных дня, это тоже нововведение этой кампании. И уже с 12 июля вузы начнут принимать документы у абитуриентов.